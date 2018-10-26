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Дмитрий Медведев назначил Тимура Максимова новым замглавы МЭР
26 октября 2018, 15:13 [ «Аргументы Недели» ]
Новые назначения в кабинете министров. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Тимура Максимова новым заместителем министра экономического развития. Распоряжение председателя правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Назначить Максимова Тимура Игоревича заместителем министра экономического развития Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе. До назначения Максимова на этот пост у главы МЭР было девять заместителей.
В 2013–2017 годах Тимур Максимов трудился в Министерстве финансов России, был помощником главы Минфина по международным вопросам. С 2017 года Максимов занимал должность заместителя руководителя Федеральной таможенной службы.
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