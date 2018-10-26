Объявлен виновник стравливания РФ и Украины и разрыва отношений между странами
26 октября 2018, 15:27 [ «Аргументы Недели» ]
Соединенные Штаты успешно стравили Россию и Украину. Такое заявление на конференции, состоявшейся в Крыму, сделал социолог Евгений Копатько.
Согласно оценке аналитика, Вашингтону удалось разорвать экономические и политические отношения, которые связывали Москву и Киев. Для американцев это стало большим успехом, они намерены и дальше подогревать конфронтацию, отметил Копатько.
Социолог спрогнозировал, что ситуация будет ухудшаться. В частности, к негативным последствиям для двухстороннего диалога приведет церковный раскол, процитировал эксперта «ПолитНавигатор».
Отношения между Москвой и Киевом испортились после воссоединения Крыма с РФ в 2014 году. Ранее в пятницу сообщалось, что отечественный политолог Дмитрий Куликов придумал способ остановить экономическую деятельность в соседнем государстве за 24 часа.
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