Соединенные Штаты успешно стравили Россию и Украину. Такое заявление на конференции, состоявшейся в Крыму, сделал социолог Евгений Копатько.

Согласно оценке аналитика, Вашингтону удалось разорвать экономические и политические отношения, которые связывали Москву и Киев. Для американцев это стало большим успехом, они намерены и дальше подогревать конфронтацию, отметил Копатько.

Социолог спрогнозировал, что ситуация будет ухудшаться. В частности, к негативным последствиям для двухстороннего диалога приведет церковный раскол, процитировал эксперта «ПолитНавигатор».

Отношения между Москвой и Киевом испортились после воссоединения Крыма с РФ в 2014 году. Ранее в пятницу сообщалось, что отечественный политолог Дмитрий Куликов придумал способ остановить экономическую деятельность в соседнем государстве за 24 часа.