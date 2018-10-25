Захарова прокомментировала резолюцию ЕП по Азовскому морю

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала одобрение Европарламентом резолюции по Азовскому морю. По ее словам, тема Азовского моря это "очередная пропагандистская карта" Запада. Парламент ЕС подготовил проект резолюции по Азовскому морю

Захарова отметила, что "критиковать Россию по проблематике Минских договоренностей и якобы их неисполнения просто уже невозможно в силу абсурдности этого тезиса". Поэтому был придуман новый повод.

Она также обратила внимание на сходство заявлений американских и европейских представителей по данному вопросу.