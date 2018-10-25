В Госдуме депутата Плетневу раскритиковали за дискредитацию
25 октября 2018, 16:57 [ «Аргументы Недели» ]
В Госдуме РФ раскритиковали главу комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамару Плетневу, которая предложила заблокировать интернет-сайты знакомств и подобные мобильные приложения.
По мнению первого зампредседателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича, ее предложения дискредитируют Государственную думу.
Кроме того, по его словам, подобные инициативы "продолжают показывать, что в КПРФ странные персоны оказываются наверху", сообщает деловая газета "Взгляд".
"Происходит забалтывание серьезного разговора о проблемах в сторону такого треша, на который все реагируют", – заявил представитель Общественной палаты.
Напомним, ранее широкий общественный резонанс вызвал призыв Плетневой к россиянкам об отказе вступления в интимную близость с иностранцами во избежание появления матерей-одиночек, как после Олимпиады-80 в Москве.
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