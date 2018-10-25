Назван «самый больной» из возможных санкционных ударов Москвы по киевской власти

Политический эксперт Владимир Корнилов рассказал о «самой больной» санкции, которую может ввести Москва в отношении властей Украины, реализующих антироссийский курс. Соответствующее заявление аналитик сделал в телеэфире.

Выступая на одной из программ канала «Россия-1», Корнилов отметил, что руководству РФ следует облегчить режим переезда украинских граждан в страну и получение ими гражданства. Согласно точке зрения политолога, данный шаг станет «жутким ударом» по киевской «хунте». Также, по словам Владимира Корнилова, предложенная им мера поспособствует решению демографической проблемы в России.

Ранее о том, какие санкции необходимо ввести против Украины, рассказал политолог Александр Семченко. По его мнению, самым эффективным способом наказания агрессивного руководства соседней страны является введение запрета на перепродажу ей российского газа.