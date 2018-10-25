В Кремле с юмором отнеслись к сообщениям о прослушке смартфона Трампа
25 октября 2018, 14:07 [ «Аргументы Недели» ]
В Кремле с юмором отнеслись к публикации в СМИ сообщений о прослушке телефона лидера США Дональда Трампа российскими спецслужбами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. [related_articles]
"К таким публикациям относимся уже с юмором", - отметил он, посоветовав журналистам обратиться в The New York Times, поскольку там "наверное, обладают детальной информацией".
Напомним, ранее данное издание сообщило, что смартфон главы Вашингтона Дональда Трампа прослушивается китайскими и российскими шпионами с целью получения определенных данных.
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