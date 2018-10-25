Госдума позволила депутатам добровольно отказываться от пенсий

Государственная дума на заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, дающий право депутатам и сенаторам добровольно отказаться от надбавок к пенсиям.

Для этого нужно будет написать заявление на имя министра труда и социальной защиты​​​. В случае добровольного отказа депутата повторно доплата не устанавливаться не будет, пишет ТАСС.

Изменения инициировал секретарь генсовета партии ЕР, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. При подготовке ко второму чтению законопроекта он призвал коллег "начинать с самих себя".