Российский сенатор Алексей Пушков уверен, что отсутствие российской стороны в ПАСЕ, в первую очередь, ударит по Украине. Такое заявление политик сделал на своей странице в соцсети Twitter.

По его словам, у украинского государства нет иной повестки для, кроме как "антироссийская истерия". Следовательно, в отсутствие РФ обсуждать Незалежной попросту нечего.

"В наше отсутствие истерить бессмысленно, а всякие резолюции не имеют смысла: они для нас ничтожны. И ждет Украину забвение...", - пояснил свою точку зрения Пушков.