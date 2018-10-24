Путин призвал кабмин «не засыпать на ходу»

Президент России Владимир Путин призвал чиновников "не засыпать на ходу" и "не работать, как обычно" при выполнении национальных проектов, а осознавать важность поставленных задач.

Глава российского государства подчеркнул, что при реализации данных проектов необходимо осознавать, что они них во многом зависит благосостояние сограждан и будущее Российской Федерации.

Такое заявление Владимир Путин сделал на ​заседании президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое в настоящее время проходит в Кремле, передает ТАСС.