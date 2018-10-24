Путин призвал кабмин «не засыпать на ходу»
24 октября 2018, 22:27 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин призвал чиновников "не засыпать на ходу" и "не работать, как обычно" при выполнении национальных проектов, а осознавать важность поставленных задач.
Глава российского государства подчеркнул, что при реализации данных проектов необходимо осознавать, что они них во многом зависит благосостояние сограждан и будущее Российской Федерации.
Такое заявление Владимир Путин сделал на заседании президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое в настоящее время проходит в Кремле, передает ТАСС.
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