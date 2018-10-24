"Зеркальный ответ": Путин прокомментировал намерение США выйти из ДРСМД

Глава российского государства Владимир Путин на пресс-конференции с премьером Италии Джузеппе Конте заявил, что Россия ответит на выход Соединенных штатов Америки из договора РСМД.



Президент РФ сообщил, что надеется обсудить с главой Вашингтона Дональдом Трампом заявление о выходе США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности «без всяких истерик».

Однако, по его словам, в случае поставок американских ракет средней и меньшей дальности на территорию Европы российская сторона будет вынуждена дать Соединенным штатам «зеркальный ответ».

«Если Соединенные Штаты выйдут из этого договора, что они будут делать с этими вновь появляющимися ракетами? Если они будут поставлены в Европу, то, естественно, мы должны будем ответить зеркально», - цитирует Путина Коммерсантъ.

Отвечая на вопрос журналистов, сможет ли российская сторона ответить на подобные действия американцев, президент Российской Федерации подчеркнул: «Сможем, и это будет очень быстро и эффективно».