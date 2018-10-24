Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал об «острой дискуссии» в США. Заявление политик сделал на своей странице в социальной сети Twitter.

По его словам, антирасисты в Соединенных штатах Америки атакуют тех, кто настаивает, что рождественский Санта-Клаус обитающий на Северном полюсе, непременно должен быть белокожим.

«Скоро их загонят за Можай, точнее, за Кентукки и, наконец, сделают Санта-Клауса черным. Это будет триумф "новых ценностей"», - предположил российский сенатор.

Пушков также добавил, что в данном случае участникам противодействующего расизму движения останется только "перенести" Африканский континент подальше на север.