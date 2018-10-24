Пушков о "триумфе новых ценностей США": "Санта-Клауса, наконец, сделают черным"
24 октября 2018, 18:01 [ «Аргументы Недели» ]
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал об «острой дискуссии» в США. Заявление политик сделал на своей странице в социальной сети Twitter.
По его словам, антирасисты в Соединенных штатах Америки атакуют тех, кто настаивает, что рождественский Санта-Клаус обитающий на Северном полюсе, непременно должен быть белокожим.
«Скоро их загонят за Можай, точнее, за Кентукки и, наконец, сделают Санта-Клауса черным. Это будет триумф "новых ценностей"», - предположил российский сенатор.
Пушков также добавил, что в данном случае участникам противодействующего расизму движения останется только "перенести" Африканский континент подальше на север.
В США продолжается острая дискуссия: антирасисты атакуют тех, кто настаивает, что Санта Клаус - непременно белый. Скоро их загонят за Можай, точнее, за Кентукки и, наконец,сделают Санта Клауса чёрным. Это будет триумф «новых ценностей». Останется только Африку перенести на север.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 24 октября 2018 г.
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