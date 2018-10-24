Пушков не поверил словам НАТО о ядерном оружии
24 октября 2018, 17:40 [ «Аргументы Недели» ]
Сенатор Алексей Пушков отказывается верить в приостановку ядерной программы НАТО в Европе. Об этом российский политик, член Совета Федерации сообщил на своей странице в Twitter.
Планы НАТО могут меняться, заявил российский сенатор, реагируя на слова главы организации Йенса Столтенберга о том, что альянс не планирует размещение новых ядерных ракет на территории Европы.
"Пока не планирует. В свое время лидеры НАТО заверяли Горбачева, что не планируют расширение альянса на восток", - отметил Алексей Пушков в своем сообщении.
Кроме того, сенатор напомнил, что позднее, как и в случае с Горбачевым, НАТО также "не планировали" организовывать военные базы в Прибалтике, "и пр.".
Столтенберг сообщил, что НАТО «не планирует размещать новые ядерные ракеты в Европе». Пока не планирует. В своё время лидеры НАТО заверяли Горбачёва, что не планируют расширение альянса на восток. Потом «не планировали» военные базы в Прибалтике и пр. Планы, знаете ли, меняются.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 24 октября 2018 г.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес