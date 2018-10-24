Пушков не поверил словам НАТО о ядерном оружии

Сенатор Алексей Пушков отказывается верить в приостановку ядерной программы НАТО в Европе. Об этом российский политик, член Совета Федерации сообщил на своей странице в Twitter.

Планы НАТО могут меняться, заявил российский сенатор, реагируя на слова главы организации Йенса Столтенберга о том, что альянс не планирует размещение новых ядерных ракет на территории Европы.

"Пока не планирует. В свое время лидеры НАТО заверяли Горбачева, что не планируют расширение альянса на восток", - отметил Алексей Пушков в своем сообщении.

Кроме того, сенатор напомнил, что позднее, как и в случае с Горбачевым, НАТО также "не планировали" организовывать военные базы в Прибалтике, "и пр.".