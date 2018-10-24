Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США продолжат наращивать ядерный арсенал, пока «Россия и Китай не придут в себя, и только после этого Вашингтон будет благоразумным и остановится».

Американский президент поставил еще одно условие: Китай должен присоединиться к договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, пишет НСН.

«Россия сегодня обладает оптимальным количеством ядерного потенциала, чтобы без ущерба для себя нанести непоправимый ущерб для противника. Содержание ядерных арсеналов - это недешевое удовольствие. И обходится Америке в копеечку. И на модернизацию военной мощи денег не остается. Ядерных боеголовок не должно быть много, но они должны иметь эффективную мощь и средства доставки. И у России такие резервы есть. Если же Дональд Трамп желает и на это тратить деньги, то нам это только на руку. Если, как говорят в народе, он хочет заморозить уши назло бабушке, то, пожалуйста. Это его уши, пусть с ними делает всё, что захочет», - рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.