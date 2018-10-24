Абэ намерен открыть «новую эру» в отношениях с Россией
24 октября 2018, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]
Россия и Япония способны урегулировать существующий между ними территориальный спор и подписать мирный договор на основе доверительных отношений, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
«Отношения с Россией находятся в ненормальном состоянии. Между нашими странами уже более 70 лет не заключен мирный договор. На основе отношений доверия с президентом РФ Владимиром Путиным мы разрешим территориальный вопрос и заключим мирный договор с Россией. Мы откроем новую эру в двусторонних отношениях», - заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая с программной речью на открытии сессии японского парламента.
Во время визита российского президента в Нагато в 2016 году между Россией и Японией были достигнуты определенные договоренности по Южным Курилам, которые последовательно выполняются обеими сторонами, отметил Синдзо Абэ. В частности, потомки некогда живших на островах японцев теперь имеют возможность посещать могилы предков на архипелаге. Развивается также программа совместной хозяйственной деятельности в регионе, сообщает «КП».
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