Абэ намерен открыть «новую эру» в отношениях с Россией

Россия и Япония способны урегулировать существующий между ними территориальный спор и подписать мирный договор на основе доверительных отношений, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

«Отношения с Россией находятся в ненормальном состоянии. Между нашими странами уже более 70 лет не заключен мирный договор. На основе отношений доверия с президентом РФ Владимиром Путиным мы разрешим территориальный вопрос и заключим мирный договор с Россией. Мы откроем новую эру в двусторонних отношениях», - заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая с программной речью на открытии сессии японского парламента.

Во время визита российского президента в Нагато в 2016 году между Россией и Японией были достигнуты определенные договоренности по Южным Курилам, которые последовательно выполняются обеими сторонами, отметил Синдзо Абэ. В частности, потомки некогда живших на островах японцев теперь имеют возможность посещать могилы предков на архипелаге. Развивается также программа совместной хозяйственной деятельности в регионе, сообщает «КП».