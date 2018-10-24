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Бывший командир ДНР озвучил причину оттягивания Россией присоединения Донбасса
24 октября 2018, 08:47 [ «Аргументы Недели» ]
Российская Федерация не рассматривает вопрос присоединения республик Донбасса в ближайшей перспективе. Такое заявление сделал Александр Ходаковский, бывший командир бригады «Восток» ополчения ДНР.
Ходаковский высказал мнение, что Москва намерена «тянуть» с интеграцией региона. В качестве одной из причин этого экс-комбриг назвал то, что присоединение ДНР и ЛНР повлечет за собой большие затраты. В случае вхождения самопровозглашенных государств в состав РФ федеральному центру нужно будет повысить пенсии и зарплаты в республиках до уровня российских, процитировал Александра Ходаковского «ПолитНавигатор».
В Донбассе с весны 2014 года продолжаются боевые действия между ополченцами и армией Украины. Ранее на текущей неделе сообщалось, что в Народной милиции ЛНР назвали условие завершения вооруженного конфликта.
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