Бывший командир ДНР озвучил причину оттягивания Россией присоединения Донбасса

Российская Федерация не рассматривает вопрос присоединения республик Донбасса в ближайшей перспективе. Такое заявление сделал Александр Ходаковский, бывший командир бригады «Восток» ополчения ДНР.

Ходаковский высказал мнение, что Москва намерена «тянуть» с интеграцией региона. В качестве одной из причин этого экс-комбриг назвал то, что присоединение ДНР и ЛНР повлечет за собой большие затраты. В случае вхождения самопровозглашенных государств в состав РФ федеральному центру нужно будет повысить пенсии и зарплаты в республиках до уровня российских, процитировал Александра Ходаковского «ПолитНавигатор».

В Донбассе с весны 2014 года продолжаются боевые действия между ополченцами и армией Украины. Ранее на текущей неделе сообщалось, что в Народной милиции ЛНР назвали условие завершения вооруженного конфликта.