Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, выступая перед депутатами Европейского парламента, сделала резонансное заявление.

Она назвала Черное море "европейским", отметив, что ЕС не хочет быть очевидцем "очередного военного усиления в нашем ближайшем регионе", передает РИА Новости.

Могерини добавила, что милитаризация Азовского моря может дестабилизировать ситуацию во всем Черноморском регионе.