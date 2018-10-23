Могерини назвала Черное море "европейским"
23 октября 2018, 21:46 [ «Аргументы Недели» ]
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, выступая перед депутатами Европейского парламента, сделала резонансное заявление.
Она назвала Черное море "европейским", отметив, что ЕС не хочет быть очевидцем "очередного военного усиления в нашем ближайшем регионе", передает РИА Новости.
Могерини добавила, что милитаризация Азовского моря может дестабилизировать ситуацию во всем Черноморском регионе.
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