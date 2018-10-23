Болтон обвинил Москву в размещении стратегических ракет в Европе

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон пока далек от окончательных решений по вопросу размещения американских ракет в Европе после выхода США из ДРСМД. Путин высказал Болтону удивление недружественными действиями США

Официального заявления о выходе из договора пока сделано не было, отметил Болтон сегодня на пресс-конференции. США рассматривают возможность выхода из ДРСМД поскольку, по их мнению, Россия нарушает условия договора, а также критикует Вашингтон по этому поводу на протяжении 5 лет. Болтон обвинил Россию в размещении стратегических ракет в Европе, сообщает РИА Новости. "Угрозой является не выход США из этого Договора, а наличие российских ракет на европейской территории", - сказал Болтон.

Российский лидер Владимир Путин на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном напомнил, что на гербе Соединенных Штатов есть надпись "единство в многообразии".