Путин высказал Болтону удивление недружественными действиями США

Президент РФ Владимир Путин на встрече с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном отметил, что недружественные шаги Вашингтона в отношении Москвы вызывают удивление. Путин напомнил Болтону о надписи на гербе США

При этом Россия на эти действия не отвечает, не провоцирует, а "это все продолжается, продолжается".

"Ваш приезд в Москву вселяет надежду на то, что мы можем сделать шаги по восстановлению полноформатных отношений на основе равенства и уважения друг к другу", - сказал глава российского государства Болтону.

Ранее сегодня с Джоном Болтоном встретился министр обороны РФ Сергей Шойгу. Накануне, 22 октября, Николай Патрушев и Сергей Лавров также провели переговоры с помощником Президента США.