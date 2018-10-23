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Путин высказал Болтону удивление недружественными действиями США
23 октября 2018, 20:02 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин на встрече с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном отметил, что недружественные шаги Вашингтона в отношении Москвы вызывают удивление.
При этом Россия на эти действия не отвечает, не провоцирует, а "это все продолжается, продолжается".
"Ваш приезд в Москву вселяет надежду на то, что мы можем сделать шаги по восстановлению полноформатных отношений на основе равенства и уважения друг к другу", - сказал глава российского государства Болтону.
Ранее сегодня с Джоном Болтоном встретился министр обороны РФ Сергей Шойгу. Накануне, 22 октября, Николай Патрушев и Сергей Лавров также провели переговоры с помощником Президента США.
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