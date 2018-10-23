Путин напомнил Болтону о надписи на гербе США

Российский лидер Владимир Путин на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном напомнил, что на гербе Соединенных Штатов есть надпись "единство в многообразии". Болтон высоко оценил переговоры с Россией по Сирии

Поэтому нужно искать точки соприкосновения, даже если есть разные подходы. Глава российского государства также отметил, что на гербе США изображен орлан, держащий 13 стрел и оливковую ветвь с 13 оливками, символизирующую миролюбивую политику. И задал вопрос: "ваш орлан все оливки уже склевал, остались одни стрелы?" Болтон выразил надежду, что найдет ответы на вопросы Путина, но "оливковую ветвь с собой не привез". "Я так и думал", — отреагировал Путин, цитирует его РИА Новости.