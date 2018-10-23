Медведев рассказал о введении санкций против украинцев

Постановления о введении санкций против Украины практически готовы и будут подписаны в ближайшее время, заявил премьер Дмитрий Медведев. В списки физических лиц включат сотни людей, которые причиняли вред России.

В список также включены украинские компании, то есть юридические лица, зарегистрированные по законодательству Украины, которые так или иначе контролируются подобными гражданами, в отношении которых будут введены эти санкции.

Контрсанкции будут блокировать украинские активы на территории России и предусматривают запрет на вывод финансовых капиталов из РФ на Украину.