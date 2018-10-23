Глава Ульяновска существенно сократил себе зарплату

Во вторник, 23 октября, стало известно, что глава Ульяновска Сергей Панчин существенно сократил собственную зарплату. Политик также порекомендовал урезать вознаграждение за работу своим заместителям.

Согласно последней информации, на аппаратном совещании, которое состоялось сегодня утром, Панчин объявил о снижении своей зарплаты на 10 процентов. Глава Ульяновска отметил, что нужно брать пример с губернатора области Сергея Морозова, который сократил свою заработную плату на 15 процентов.

Как уточняет сегодня РИА "Новости", все сэкономленные от данной меры средства будут направлены в бюджет города.