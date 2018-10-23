Путин поручил правительству разработать санкции в отношении Украины
23 октября 2018, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать санкции в отношении Украины. Согласно Указу, подписанному российским лидером, в отношении отдельных физических и юридических лиц должны применяться специальные экономические меры.
Президент РФ поручил правительству: "определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры; определить специальные экономические меры, применяемые в отношении физических и юридических лиц.
Указ вступает в силу со дня его подписания (22 октября 2018 года). Санкции в отношении Украины могут быть отменены отмены украинских ограничительных мер, введенных Киевом в отношении граждан России и российских юридических лиц, - сообщается на сайте Кремля.
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