Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать санкции в отношении Украины. Согласно Указу, подписанному российским лидером, в отношении отдельных физических и юридических лиц должны применяться специальные экономические меры. Путин подписал указ о введении санкций против Украины

Президент РФ поручил правительству: "определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры; определить специальные экономические меры, применяемые в отношении физических и юридических лиц.

Указ вступает в силу со дня его подписания (22 октября 2018 года). Санкции в отношении Украины могут быть отменены отмены украинских ограничительных мер, введенных Киевом в отношении граждан России и российских юридических лиц, - сообщается на сайте Кремля.