В Кремле готовятся к встрече Путина и Ким Чен Ына

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рассказал журналистам о начавшейся в Кремле подготовке к встрече лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына.

По его словам, конкретные время и место встречи президентов двух государств пока прорабатываются. В первую очередь, это связано с графиками глав стран.

"Очень много городов фигурирует как возможные места для встречи. Сроки пока не оговорены", - сказал Песков, которого цитирует агентство ТАСС.