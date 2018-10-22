Российская актриса Ирина Алферова прокомментировала свое попадание в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности украинского государства. По ее словам, все это выглядит просто смешно. Ярмольник прокомментировал появление своего имени в "черном списке" Украины

"Я могу только очень смеяться, потому что, кроме хорошего, я этой Украине ничего не сделала", - отметила народная артистка РФ в интервью РИА ФАН.

По признанию актрисы, Алферова не представляет, как могут угрожать нацбезопасности Украины ее заявления о любви к своему государству и его президенту.