Алферова о своем появлении в "черном списке" Украины: "Я могу только смеяться"
22 октября 2018, 20:16 [ «Аргументы Недели» ]
Российская актриса Ирина Алферова прокомментировала свое попадание в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности украинского государства. По ее словам, все это выглядит просто смешно.
"Я могу только очень смеяться, потому что, кроме хорошего, я этой Украине ничего не сделала", - отметила народная артистка РФ в интервью РИА ФАН.
По признанию актрисы, Алферова не представляет, как могут угрожать нацбезопасности Украины ее заявления о любви к своему государству и его президенту.
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