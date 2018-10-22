Советский и российский актер театра и кино Леонид Ярмольник дал комментарии журналистам относительно включения своего имени в список лиц, угрожающих украинской национальной безопасности. Украина сочла Ярмольника и Алферову угрозами для нацбезопасности

По словам Ярмольника, власти Незалежной регулярно и с завидным постоянством включают его персону то в один список, то в другой, передает RT.

На нынешнее попадание своей фамилии в перечень деятелей культуры, которые являются угрозами для нацбезопасности Украины, актер отреагировал довольно флегматично.

"Пусть что хотят, то и делают. На их идиотизм даже реагировать не стоит", - сказал он.