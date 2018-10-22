Украина сочла Ярмольника и Алферову угрозами для нацбезопасности

Министерство культуры Украины внесло российских актеров Леонида Ярмольника и Ирину Алферову в "черный список" культурных деятелей, являющихся угрозой для национальной безопасности.

По данным ведомства, Ярмольник и Алферова внесены в список сегодня, 22 октября 2018 года. О том, каким образом их деятельность угрожает безопасности Украины, в министерстве не поясняют.

Добавим, на сегодняшний день в данном списке уже числятся около 140 российских артистов и деятелей шоу-бизнеса, которым запрещен въезд на территорию украинского государства.