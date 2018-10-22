Украина сочла Ярмольника и Алферову угрозами для нацбезопасности
22 октября 2018, 18:55 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство культуры Украины внесло российских актеров Леонида Ярмольника и Ирину Алферову в "черный список" культурных деятелей, являющихся угрозой для национальной безопасности.
По данным ведомства, Ярмольник и Алферова внесены в список сегодня, 22 октября 2018 года. О том, каким образом их деятельность угрожает безопасности Украины, в министерстве не поясняют.
Добавим, на сегодняшний день в данном списке уже числятся около 140 российских артистов и деятелей шоу-бизнеса, которым запрещен въезд на территорию украинского государства.
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