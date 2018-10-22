Джон Болтон прибыл с визитом в Москву и провел первую деловую встречу

Советник президента Соединенных штатов Америки по национальной безопасности Джон Болтон начал свой визит в Москву со встречи с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым. Пушков прокомментировал предстоящий визит Болтона в Москву

В американском посольстве в Москве рассказали, какие темы обсудили российский и американский политики. Речь, в частности, шла о Сирии, Иране, Северной Корее и борьбе с терроризмом.

Также в сообщении посольства США в Twitter отмечается, что стороны обсудили тематику соглашений в области вооружений. Напомним, визит Болтона в столицу РФ продлится два дня.