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Джон Болтон прибыл с визитом в Москву и провел первую деловую встречу
22 октября 2018, 17:46 [ «Аргументы Недели» ]
Советник президента Соединенных штатов Америки по национальной безопасности Джон Болтон начал свой визит в Москву со встречи с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым.
В американском посольстве в Москве рассказали, какие темы обсудили российский и американский политики. Речь, в частности, шла о Сирии, Иране, Северной Корее и борьбе с терроризмом.
Также в сообщении посольства США в Twitter отмечается, что стороны обсудили тематику соглашений в области вооружений. Напомним, визит Болтона в столицу РФ продлится два дня.
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