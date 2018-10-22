Пушков прокомментировал предстоящий визит Болтона в Москву

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал предстоящий визит советника президента Соединенных штатов Америки по нацбезопасности Джона Болтона в Россию. Лавров прокомментировал планы США выйти из договора о РСМД

Как отметил российский политик, по официальной версии, американский чиновник направляется в российскую столицу для "улучшения отношений" между государствами.

Однако, по мнению Пушкова, несмотря на заявленную властями США цель визита, создается впечатление, что Белый дом, напротив, пытается ситуацию ухудшить.

По его словам, новость о том, что США намерены выйти из договора по РСМД, формирует крайне "негативный фон" для коммуникации двух стран.

Особенно в свете того, что Джон Болтон, как известно, не является сторонником вышеназванного договора о ликвидации ракет, отметил сенатор в своем Twitter.