Премьер Италии выступил за возвращение РФ в G8

Италия считает Россию важным участником в процессе урегулирования глобальных кризисов, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте на пресс-конференции в Ассоциации иностранной прессы.

Накануне своего первого визита в Россию итальянский политик заявил о необходимости восстановления формата "большой восьмерки" ради решения острых международных проблем.

"Я думаю, нам нужно двигаться в сторону восстановления формата G8, чтобы за столом переговоров был также Путин", - сказал Конте, которого цитируют "Известия".