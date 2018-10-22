Ученый назвал срок «раздела» украинского государства между Москвой и Вашингтоном
22 октября 2018, 15:58 [ «Аргументы Недели» ]
Результатом противостояния Российской Федерации и Соединенных Штатов на Украине станет «раздел» бывшей советской республики между Москвой и Вашингтоном. Такое заявление сделал отечественный философ-антрополог, директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин.
Ученый отметил, что гибридная война, которую руками Киева ведет против РФ Запад, не может продолжаться вечно. Согласно прогнозу Лепехина, между 2020-м и 2024 годами геополитический конфликт «будет поставлен на паузу». В этот период времени Россия и США «разделят» Украину, процитировал эксперта «ПолитНавигатор».
Ранее в понедельник сообщалось, что на Украине озвучили планы организации военного наступления против РФ. По данному вопросу в разговоре с сотрудниками прессы высказался Дмитрий Корчинский, представитель праворадикальных политических сил.
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