Результатом противостояния Российской Федерации и Соединенных Штатов на Украине станет «раздел» бывшей советской республики между Москвой и Вашингтоном. Такое заявление сделал отечественный философ-антрополог, директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин.

Ученый отметил, что гибридная война, которую руками Киева ведет против РФ Запад, не может продолжаться вечно. Согласно прогнозу Лепехина, между 2020-м и 2024 годами геополитический конфликт «будет поставлен на паузу». В этот период времени Россия и США «разделят» Украину, процитировал эксперта «ПолитНавигатор».

Ранее в понедельник сообщалось, что на Украине озвучили планы организации военного наступления против РФ. По данному вопросу в разговоре с сотрудниками прессы высказался Дмитрий Корчинский, представитель праворадикальных политических сил.