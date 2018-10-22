Раскрыта вероятная схема признания властями России воюющих с Украиной ДНР и ЛНР

В случае обострения вооруженного конфликта в Донбассе по вине Украины Российская Федерация может признать независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Такую точку зрения озвучил отечественный журналист Андрей Бабицкий.

Представитель СМИ выразил уверенность в том, что Москва оформит признание по схеме, которая была опробована десять лет назад в отношении Абхазии и Южной Осетии. Как пояснил Бабицкий в своем материале, опубликованном на страницах интернет-издания «Украина.ру», данная модель предусматривает подписание межгосударственных договоров и переброску в Донбасс российских военных.

По этому вопросу в разговоре с журналистами также высказался военный эксперт Игорь Коротченко. По словам аналитика, признание Донбасса должно быть постепенным. Соответствующий процесс необходимо начать с выдачи жителям ДНР и ЛНР российских паспортов на территории Ростовской области, полагает Коротченко.