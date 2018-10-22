Песков: в Кремле обеспокоены планами США выйти из ДРСМД

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня сообщил, что заявление Дональда Трампа о планах рассмотреть выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности вызывает обеспокоенность. В Кремле категорически отвергают обвинения со стороны американских властей в нарушении ДРСМД. Лавров прокомментировал планы США выйти из договора о РСМД

"Мы категорически не согласны с тем, что Россия нарушает РСМД, Россия была и остается приверженной положениям этого договора" - сообщает РИА Новости.

Как объяснил Песков, намерение президента США Дональда Трампа выйти из ДРСМД вызывает глубокую обеспокоенность, такие шаги сделают мир более опасным.

Президент США Дональд Трамп в минувшую субботу сообщил, что Вашингтон не намерен соблюдать Договор о РСМД, когда Москва его нарушает, и США выйдут из договора.