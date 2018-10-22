Пользователи сети обсуждают заявление американского президента Дональда Трампа о рассмотрении решения по разрыву договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) с Россией. Трамп: США выйдут из договора о РСМД, чтобы развивать вооружение

Договор РСМД был подписан 8 декабря 1987 года Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом во время визита первого и единственного президента СССР в США. Под сокращение попал целый класс ракетного вооружения.

Пользователи сети считают, что "сделки с Западом – ошибка Горбачева", - сообщает ФБА "Экономика сегодня". Россияне считают, что сейчас Россия расплачивается за ошибки, сделанные последним президентом Советского Союза и уточняют, что в тот момент, когда этот ДРСМД подписывался, Горбачев еще был генсеком, а не президентом. Сам Горбачев назвал планы Трампа выйти из Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности ошибкой, совершаемой не от большого ума.

На заявления Трампа отреагировали в Госдуме и в Совете Федерации России. Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что желание Соединенных Штатов выйти из ДРСМД вызывает сожаление и Берлин будет добиваться, чтобы США задумались о возможных последствиях.