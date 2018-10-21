Германия осудила заявления Трампа о выходе из ДРСМД
21 октября 2018, 17:40 [ «Аргументы Недели» ]
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что желание Соединенных Штатов выйти из ДРСМД вызывает сожаление и Берлин будет добиваться, чтобы США задумались о возможных последствиях.
"Последствия решения США теперь будут обсуждаться среди всех партнёров НАТО", - говорится в заявлении немецкого правительства.
Дональд Трамп в субботу, 20 октября, заявил, что США собираются выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), чтобы развивать собственное вооружение.
МИД РФ предупредил об ответных действиях после заявлений президента США Дональда Трампа о выходе Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в воскресенье, 21 октября, заявил, что выход США из ДРСМД "выламывает" остатки системы безопасности, созданной в прошлом веке.
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