Лавров завтра встретится с помощником президента США по нацбезопасности

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в грядущий понедельник, 22 октября, встретится с помощником президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил, что встреча дипломата и американского политика запланирована на завтрашний день, передает РИА "Новости".

Напомним, Болтон прибывает в Москву сегодня. В рамках своего визита он встретится с президентом России Владимиром Путиным и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Предполагается, что на переговорах с помощником американского лидера по нацбезопасности российская сторона планирует поднять вопрос выхода США из ДРСМД, а также обсудить политику Вашингтона в Сирии.