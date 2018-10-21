Лавров завтра встретится с помощником президента США по нацбезопасности
21 октября 2018, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в грядущий понедельник, 22 октября, встретится с помощником президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джоном Болтоном.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил, что встреча дипломата и американского политика запланирована на завтрашний день, передает РИА "Новости".
Напомним, Болтон прибывает в Москву сегодня. В рамках своего визита он встретится с президентом России Владимиром Путиным и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Предполагается, что на переговорах с помощником американского лидера по нацбезопасности российская сторона планирует поднять вопрос выхода США из ДРСМД, а также обсудить политику Вашингтона в Сирии.
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