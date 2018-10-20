Эксперт: брифинг СБУ об «агенте спецслужб РФ» - шоу без антракта
20 октября 2018, 21:26 [ «Аргументы Недели» ]
Политолог Александр Дудчак дал комментарий относительно заявления Службы безопасности Украины, что 22 октября состоится брифинг по вопросу "разоблачения агента российских спецслужб".
По его мнению, СБУ устраивает "очередное шоу без антракта": "У них регулярно какие-то представления с разоблачениями, воскрешениями. Посмотрим, что будет в этот раз", - поделился Дудчак своими наблюдениями с RT.
Эксперт предположил, что в настоящий момент на фоне кризиса в Украине "актеры могут подрабатывать". При этом политолог подчеркнул, что общество перестает серьезно воспринимать такие заявления.
По его мнению, следует остерегаться воспринимать их всерьез или с точки зрения трезвого мышления. Напомним, ранее пресс-служба СБУ анонсировала брифинг по вопросу разоблачения спецагента РФ.
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