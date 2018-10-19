Президент РФ Владимир Путин, выступая 18 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", подчеркнул, что Россия не собирается первой применять ядерное оружие. Российский лидер напомнил: "В нашей концепции применения ядерного оружия нет превентивного удара".

По словам Путина, российская концепция - "это ответ на встречный удар, это значит мы готовы применять ядерное оружие только тогда, когда удостоверимся в том, что потенциальный агрессор наносит удар по нашей территории".

Он рассказал, какие последствия применения ядерного оружия могут быть для агрессора. "Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют", — заявил глава российского государства.

Валдайский форум проходил в Сочи с 15 октября по 18 октября. Его главная тема - "Мир, в котором мы будем жить: стабильность и развитие в XXI веке".