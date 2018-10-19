Заместитель иинистра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко сегодня, 19 октября, принял нового Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Дания Карстена Сёндергорда для обсуждения важных вопросов.

Одну из тем, которые обсуждали российский и датский дипломаты, ситуация вокруг проекта газопровода "Северный поток – 2".

В ходе беседы Грушко и Сёндергорда были обсуждены проблематика отношений Россия – ЕС, Россия – НАТО, вопросы безопасности на севере Европы и в регионе Балтийского моря, а также ситуация вокруг "Северного потока – 2".

По сведения российского МИД, особое внимание российский и датский дипломаты уделили кризисной ситуации в Совете Европы.

"Северный поток-2" - газопровод, который пройдет по дну Балтийского моря от России до Германии.