Политолог обнародовал условие признания Россией отколовшегося от Киева Донбасса

Российская Федерация признает независимость отколовшихся от Киева республик Донбасса в случае вторжения украинской армии на территорию самопровозглашенных государств. Об этом в своем микроблоге в социальной сети Twitter написал отечественный политолог Армен Гаспарян.

В минувший четверг Госдума проголосовала за проект заявления об обострении ситуации на востоке Украины. Как отметил Гаспарян, данный документ депутаты готовили в течение нескольких недель после теракта, в результате которого погиб руководитель ДНР Александр Захарченко. Москва предупредила Киев о том, что признает республики Донбасса, если украинские силовики предпримут против них наступление, говорится в твите политолога.

Ранее сегодня сообщалось, что в сети появился материал, в котором названы пять причин маловероятности возвращения Донбасса под контроль киевских властей.