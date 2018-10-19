Политолог обнародовал условие признания Россией отколовшегося от Киева Донбасса
19 октября 2018, 10:56 [ «Аргументы Недели» ]
Российская Федерация признает независимость отколовшихся от Киева республик Донбасса в случае вторжения украинской армии на территорию самопровозглашенных государств. Об этом в своем микроблоге в социальной сети Twitter написал отечественный политолог Армен Гаспарян.
В минувший четверг Госдума проголосовала за проект заявления об обострении ситуации на востоке Украины. Как отметил Гаспарян, данный документ депутаты готовили в течение нескольких недель после теракта, в результате которого погиб руководитель ДНР Александр Захарченко. Москва предупредила Киев о том, что признает республики Донбасса, если украинские силовики предпримут против них наступление, говорится в твите политолога.
Ранее сегодня сообщалось, что в сети появился материал, в котором названы пять причин маловероятности возвращения Донбасса под контроль киевских властей.
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