Шойгу заявил, что отношения РФ и Китая находятся на небывалом подъеме

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в ходе встречи с зампредседателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником Чжан Юся заявил, что отношения России и Китая в настоящий момент находятся на подъеме.

По словам Шойгу, две страны сейчас ведут активное сотрудничество во многих сферах, а также демонстрируют ответственный подход к решению международных проблем, передает "Экономика сегодня".

Министр обороны России добавил, что РФ и Китай успешно сотрудничают в нескольких форматах, в частности, таких, как БРИКС, ШОС и ООН. Кроме того, страны координируются в вопросах безопасности на территории Северо-Восточной и Центральной Азии, а также на Ближнем Востоке.