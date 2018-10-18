Путин рассказал, чем Украина еще способна торговать

Российский лидер Владимир Путин на пленарной сессии «Мир, в котором мы будем жить» заявил, что Украина «торгует» русофобией и антироссийскими настроениями. И объяснил, с чем это связано. Путин дал комментарии по ситуации с изменением пенсионного законодательства

Как отметил президент, это происходит потому, что других товаров на Украине не осталось, так как промышленность развалилась. Владимир Путин подчеркнул, что рассчитывает на то, что отношения с новым президентом Украины после выборов будут удачно выстраиваться.