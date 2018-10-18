Путин рассказал, чем Украина еще способна торговать
18 октября 2018, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]
Российский лидер Владимир Путин на пленарной сессии «Мир, в котором мы будем жить» заявил, что Украина «торгует» русофобией и антироссийскими настроениями. И объяснил, с чем это связано.
Как отметил президент, это происходит потому, что других товаров на Украине не осталось, так как промышленность развалилась. Владимир Путин подчеркнул, что рассчитывает на то, что отношения с новым президентом Украины после выборов будут удачно выстраиваться.
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