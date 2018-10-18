Путин назвал последствия для тех, кто применит ядерное оружие против РФ
18 октября 2018, 17:02 [ «Аргументы Недели» ]
Российский лидер Владимир Путин, говоря о тех, кто решит применить ядерное оружие против РФ, заявил, что в случае такого развития событий "мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут".
По словам главы государства, Москва никогда не станет наносить превентивный ядерный удар, а проведет атаку только в случае предполагаемой агрессии, убедившись, что она имела место быть. "Да, в этой ситуации мы как бы ждем, что в отношении нас будут применять ядерное оружие, сами ничего как бы не делая", – отметил глава государства на заседании дискуссионного клуба "Валдай" .
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