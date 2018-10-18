Евросоюз изучает возможность введения санкций за кибератаки

Лидеры Евросоюза приняли решение разработать возможности реагирования на кибератаки путем введения ограничительных мер. Об этом сообщил в четверг, 18 октября, представитель Совета ЕС.

Как пояснил источник, речь идет о создании нового механизма введения ограничений за проведение кибератак, подобного санкционному режиму по химическому оружию, передает ТАСС.

ЕС осуждает кибератаку, совершенную против ОЗХО. Такие угрозы стимулируют к продолжению укрепления устойчивости против киберугроз, сообщается в документе, составленном по итогам сегодняшнего заседания.