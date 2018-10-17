«Бесполезные никто»: миротворцы ООН Донбассу не помогут‍, заявил эксперт

Командор ВМС США в отставке Гарри Табах в одном из своих интервью заявил журналистам, что миротворцы ООН не помогут украинскому правительству разрешить продолжающийся конфликт на Донбассе.

Он отметил, что английский вариант названия ООН - United Nations - давно переименован в «Useless nobody», что значит «бесполезные никто». И заявляет об этом даже президент Соединенных штатов Дональд Трамп.

Табах уверен, что надежды Украины на ООН беспочвенны, и миротворцы не смогут помочь в этом противостоянии: «Вы можете мне назвать хотя бы одну войну, которую предотвратило ООН, или какое-то решение?», - прозвучал риторический вопрос.

Дело не в том, пояснил эксперт, что «голубые каски» плохо воюют. По его словам, они просто не могут воевать, так как у них нет ни командной структуры, ни присяги, «у них нет вообще ничего».

Табах привел в пример Югославию и отметил, что там миротворцы тоже ничего не смогли сделать. Равно как и в Абхазии: «Я был в Абхазии начальником разведки. Россияне пришли, ООН свернулось и ушло. Что они тогда там делали, в чем был смысл?».

По мнению американца, вся суть ООН сводится к тому, что это - огромная бюрократическая и коррупционная схема выкачивания денег из различных государств под видом оказания какой-либо помощи, передает Военное обозрение.