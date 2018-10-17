Медведев: санкциями против банков России США объявили торговую войну
17 октября 2018, 20:55 [ «Аргументы Недели» ]
Санкции США в отношении российского банковского сектора - это объявление торговой войны, но Москва в состоянии преодолеть такое давление, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
"Вопрос только в том, зачем это надо. Вопрос именно в том, что это разрушает международный порядок, в том числе международный экономический порядок", - заявил в интервью Euronews Медведев.
В то же время, по словам главы правительства, степень интегрированности и взаимововлеченности российской и американской экономик очень незначительна. Но европейский бизнес при этом страдает очень сильно, потому что у РФ и ЕС "огромный объем торгового оборота".
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