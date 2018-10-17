Путин обсудил с президентом Египта возобновление чартерных рейсов
17 октября 2018, 17:05 [ «Аргументы Недели» ]
Россия будет стремиться к возобновлению чартерного и регулярного авиасообщения с Египтом, заявил президент Владимир Путин. Египет принимает необходимые меры для обеспечения безопасности в авиасфере.
Сегодня на переговорах Владимира Путина с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси обсуждался вопрос восстановления полноформатного авиасообщения двух стран, в том числе - чартерных полетов в популярные у российских туристов Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Российский лидер не исключил, что восстановление чартерного авиасообщения произойдет в ближайшее время.
Путин и Ас-Сиси встретились сегодня, 17 октября в Сочи.
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