Путин обсудил с президентом Египта возобновление чартерных рейсов

Россия будет стремиться к возобновлению чартерного и регулярного авиасообщения с Египтом, заявил президент Владимир Путин. Египет принимает необходимые меры для обеспечения безопасности в авиасфере.

Сегодня на переговорах Владимира Путина с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси обсуждался вопрос восстановления полноформатного авиасообщения двух стран, в том числе - чартерных полетов в популярные у российских туристов Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Российский лидер не исключил, что восстановление чартерного авиасообщения произойдет в ближайшее время.

Путин и Ас-Сиси встретились сегодня, 17 октября в Сочи.