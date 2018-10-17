ЦРУ рассекретило доклад Генри Филда о личности Гитлера

Центральное разведывательное управление рассекретило доклад, который в 1943 году составил антрополог Генри Филдом. В нем содержится информация о лидере Третьего Рейха Адольфе Гитлере.

Из данных труда следует, что лидер нацистской Германии Адольф Гитлер имел садомазохистские наклонности, а также испытывал влечение как к женщинам, так и к мужчинам.

В частности, там говорится, что Гитлер испытывал влечение к своему будущему заму Рудольфу Гессу. Также представлены данные о детстве фюрера, его образовании, любимой еде и музыке.

Факты о жизни Гитлера основаны на наблюдениях Эрнста Седжвика Ганфштенгля, являвшегося близким другом фюрера в 20-30-е годы XX века - до его эмиграции в США.

Данный доклад из 70 страниц, опубликованный управлением, был подготовлен антропологом для Управления стратегических служб США, явившегося предшественником ЦРУ.