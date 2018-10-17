Эрдоган провел переговоры с Помпео в аэропорту Анкары

В среду, 17 октября, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео. Беседа политика и дипломата состоялась на территории аэропорта Эсенбога (Анкары).

В пресс-службе главы Турции сегодня отметили, что переговоры Эрдогана и Помпео продолжались в течение сорока минут, передает РИА "Новости".

Подчеркивается, что беседа была проведена в аэропорту, поскольку президент Турции сразу после встречи с главой Госдепа должен был отправиться с визитом в Молдавию. К настоящему моменту не сообщается, какие именно темы были затронуты сторонами в ходе контакта.