Эрдоган провел переговоры с Помпео в аэропорту Анкары
17 октября 2018, 11:44 [ «Аргументы Недели» ]
В среду, 17 октября, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео. Беседа политика и дипломата состоялась на территории аэропорта Эсенбога (Анкары).
В пресс-службе главы Турции сегодня отметили, что переговоры Эрдогана и Помпео продолжались в течение сорока минут, передает РИА "Новости".
Подчеркивается, что беседа была проведена в аэропорту, поскольку президент Турции сразу после встречи с главой Госдепа должен был отправиться с визитом в Молдавию. К настоящему моменту не сообщается, какие именно темы были затронуты сторонами в ходе контакта.
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