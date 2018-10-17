Почему Рогозин исключен из Авиационной коллегии
17 октября 2018, 07:29 [ «Аргументы Недели» ]
Глава копорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин исключен из состава Авиационной коллегии при российском правительстве. Соответствующее распоряжение кабмина 16 октября было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Состав Авиационной коллегии был создан для продвижения российской авиатехники на внутреннем рынке.
Бывшего вице-премьера, главу "Роскомоса" Дмитрия Рогозина на посту председателя Авиационной коллегии сменил вице-премьер, курирующий ОПК, Юрий Борисов.
Как говорится в правительственном распоряжении, из числа членов коллегии также исключен председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, исполнительный директор "Роскосмоса", летчик-космонавт Сергей Крикалев, экс-глава ПАО "Ил" Сергей Вельможкин и генконструктор ПАО "Корпорация "Иркут" Олег Демченко, первый вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Александр Туляков, генконструктор—вице-президент по инновациям ОАК Сергей Коротков и другие топ-менеджеры авиапрома.
В коллегию ввели ряд представителей финансово-экономического блока правительства. Министр транспорта Евгений Дитрих и его заместитель Александр Юрчик сменили экс-министра Максима Соколова, замглавы Минпромторга Олег Бочаров — министра Дениса Мантурова.
Эксперт портала Aviation Explorer Владимир Карнозов полагает, что обновленный состав Авиационной коллегии призван обеспечить более сбалансированное представительство участников рынка — заказчиков, производителей и эксплуатантов, а также чиновников, - сообщает "Коммерсантъ".
Напомним, Рогозин ранее говорил, что в программу работы коллегии входили планы вывода из эксплуатации иностранных авиалайнеров и замещения их российскими аналогами.
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