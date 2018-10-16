В Госдуме назвали причину крушения Су-27 на Украине

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал сообщение Генштаба ВСУ о крушении Су-27 в Винницкой области. При крушении Су-27 на Украине погиб пилот из США

Водолацкий сообщил, что во время учений «Чистое небо-2018» между украинскими ВВС и пилотами НАТО были проведены учебные бои. Пилоты из США захотели провести проверку работы Су-27 на критических запредельных нагрузках. Истребитель перегрузки выдержал, а вот запредельные нагрузки пройти не получилось. Как объяснил Водолацкий в беседе с RT, это связано с плохим обслуживанием самолета. "Техника ВСУ морально устарела и не проходит необходимых регламентных работ", - отметил политик.

В генеральном штабе вооруженных сил Украины сегодня сообщили о том, что в районе села Уланов в Винницкой области Украины упал самолет Су-27 в ходе выполнения учебно-боевого полета. Ведется поисково-спасательная операция.